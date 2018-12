'Cruz' leert jonge voetballers techniek bij vv Nieuweschans

Het ontbreekt Cruz Vicente aan niets bij vv Nieuweschans. Om half twaalf nuttigt hij een flinke maaltijd. Daarna wordt de enkel van de oud-speler van SC Veendam vakkundig ingetaped.

De Braziliaan heeft het duidelijk naar de zin bij de zondagvijfdeklasser. Hij is speler van het eerste elftal en trainer van het Onder 14 team. Sinds vorige week heeft hij z'n eigen voetbalschool.

Aandacht voor techniek

Acht kinderen luisteren aandachtig naar 'Cruz'. En vanzelfsprekend wordt er veel aandacht besteed aan het onderdeel techniek. Vicente laat de jonge voetballers eerst lekker hun gang gaan terwijl hijzelf de pilonnen neerzet voor de training. Dan is het tijd voor de eerste oefening.

Ballen en een pilon

'Iedereen twee ballen pakken en een pilon kiezen. Naar de bal kijken, goed zo! Ga door, ga door.' Af en toe legt de voormalig linksback de training stil om uit te leggen wat de bedoeling is. 'Ik merk heel erg dat de techniek ontbreekt bij de kinderen. Dat is echt een obstakel om beter te worden. Daar wil ik me mee bezig houden.'

Betaald voetbal

Vicente speelde in Nederland onder andere bij AZ, Voldendam, Sparta en dus Veendam. Stilletjes hoopt hij op een terugkeer in het betaald voetbal. 'Ik ben weliswaar 37 jaar, maar nog steeds fit.' lacht hij.

Oogt fit

En zo oogt hij ook in de derby tegen in de vijfde klasse D tegen BNC. Hij zet de lijnen uit en is op het hele veld te vinden. De corners en vrije trappen vertrekken nog altijd met veel gevoel van zijn voeten. Nieuweschans wint in Finsterwolde mede door zijn inbreng met 3-2.

Geen scouts

Helaas voor Cruz Vicente lopen er op dit niveau geen scouts rond. Daarom zal hij de kost voorlopig moeten verdienen met z'n voetbalschool en z'n inzet voor de club. Hij hoopt in ieder geval een aantal spelers af te leveren waarmee VV Nieuweschans in de toekomst verder kan.

