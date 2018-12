Internationals Donar gaan definitief niet naar het WK met Oranje

Het Nederlands basketbalteam is zondagavond definitief uitgeschakeld voor het wereldkampioenschap 2019 in China. Donar-internationals Arvin Slagter, Shane Hammink en Rienk Mast zien dit toernooi aan hun neus voorbij gaan.

De ploeg van coach Toon van Helfteren moest in en tegen Hongarije met vijftien punten verschil winnen om theoretisch nog in de race te blijven, maar verloor (na verlenging) met 91-86 van de Hongaren. Oranje begon nog hoopvol in het eerste kwart en sloeg een klein gaatje.

Hammink en Slagter in actie

Dit hielden ze echter niet vol, voornamelijk door onzorgvuldig schieten. Arvin Slagter en Shane Hammink speelden in Budapest het grootste gedeelte van de wedstrijd. Slagter kwam in 25 minuten tot vijf punten, Hammink speelde 22 minuten en was hierin goed voor tien punten. Rienk Mast zat wel bij de selectie, maar kwam niet in actie.

Lees ook:

- Rienk Mast debuteert voor Oranje, maar kan WK vergeten