Petter Andersson neemt nu pas écht afscheid van FC Groningen

Petter Andersson speelde op 6 mei 2012 zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen. De uitwedstrijd tegen AZ ging met 1-0 verloren en was Andersson' zijn zwanenzang.

Hij kwam in de kleuren van de FC tot 74 wedstrijden en 14 doelpunten. Op 25 januari 2009, thuis tegen Ajax, scheurde hij zijn kruisband. Een jaar later nog een keer. Andersson maakte na 22 maanden zijn rentree, scoorde meteen tegen NEC en was in het seizoen 2011/12 aanvoerder van FC Groningen. Medio 2016 stopte de Zweed definitief met betaald voetbal na vijf jaar bij het Deense Midtjylland

Held van weleer

Andersson was zondagmiddag weer terug in Groningen en maakte onderdeel uit van 'de helden van weleer'. Een verzameling spelers die FC Groningen had uitgenodigd om hun verdiensten voor de club te vieren met onder andere een ereronde in de rust van het duel tussen FC Groningen en NAC Breda.

Dubbele gevoelens

'Ik kijk met dubbele gevoelens terug op mijn tijd bij FC Groningen', vertelt Andersson. 'Voetballend gezien is het eigenlijk negatief door al mijn blessures. Aan de andere kant was het als mens een toptijd. Qua ontwikkeling, de steun die ik heb gekregen bij de club.

Echte afsluiting

Andersson ging op een wat rare mainer weg bij de club. 'Ik moest vlak voor de vakantie vertrekken, kreeg te horen dat mijn contract niet verlengd werd. Daarom voelt dit pas écht als een afsluiting van die periode,' vertelt Andersson. Hij is nu trouwens spelersbegeleider in Zweden.

