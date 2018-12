Deel dit artikel:













Zorgboerderij in Middelstum gaat grotendeels in vlammen op (update) (Foto: De Vries Media)

Een zorgboerderij in Middelstum is in de nacht van zondag op maandag grotendeels in vlammen opgegaan.

De schuur van de boerderij aan de Fraamweg ging verloren, maar de brandweer heeft de woning aan de voorzijde kunnen behouden. Niemand raakte gewond. De bewoners hebben een konijn in veiligheid kunnen brengen. Dat was het enige dier in de boerderij. Asbest Bij de brand is asbest vrijgekomen, maar dat ligt alleen in de buurt van de boerderij. Specialisten zijn bezig dat op te ruimen. De brand veroorzaakte veel rook- en stankoverlast. Mensen in de omgeving werden gewaarschuwd met een NL-Alert. Naast de brandweer van Middelstum waren ook korpsen uit Bedum, Baflo en Groningen aanwezig om de brand te bestrijden.