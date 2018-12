Moet de Zaandtoen een eigen plaatsnaambordje krijgen?

Weet jij waar de Zaandtoen ligt? Het is niet de zandbak in de speeltuin, maar een streekje aan de rand van Mensingeweer in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

In de krant van 18 november 1872 wordt de naam Zaandtoen al gebruikt. Bewoners Bouko en Pia Bareveld hebben dat artikeltje nog. Sinds 1974 wonen ze op de Zaandtoen en nu hebben ze een bord neergezet om het streekje te duiden.

Officië naam

'Mijn man heeft het bord een aantal jaren geleden laten maken', vertelt Pia. 'Maar iemand was er tegenaan gereden en toen is het in de schuur beland.' Inmiddels staat het bord weer voor de woning van het echtpaar Bareveld.

De streek heet Zaandtoen, omdat de grond er net iets lichter is dan in de rest van de omgeving. Het bord van Bareveld lijkt een echt plaatsnaambord, maar dat is het dus niet. 'Maar misschien is het wel iets om aan te kaarten bij de nieuwe gemeente, want ik vind eigenlijk wel dat dit streekje een naam moet hebben', besluit Pia.