Rondje Groningen: Groningers willen Ede Staal in de Top 2000

Virgil is de beste van de maand, Mahi eet broccoli en Robben haakt af voor een wedstrijd van het zoontje van de voorzitter van de supportersvereniging. Maar wacht: er is ook non-voetbal nieuws in Rondje Groningen!

1) Komt Ede Staal in de Top 2000?

Op social media wordt opgeroepen om 't Het Nog Nooit Zo Donker West van Ede Staal in de Top 2000 te stemmen. Verschillende Twitteraars zeggen dat ze op het Groninger strijdlied hebben gestemd.

Of het lied in de Top 2000 komt, is nog even afwachten. De volledige lijst wordt op 19 december bekendgemaakt op de website van Radio 2.

2) Weddenschap: een broccoli voor Mahi

Voorafgaand aan de wedstrijd zei Mahi tegen de collega's van OOG dat hij twee keer zou scoren tegen NAC:

En jawel: zondag trof hij tegen NAC niet één, maar twee keer het net. En dus...

3) Geen Robben, of wel?

John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen, reisde naar Duitsland af om Robben te zien spelen. Onderdeel van de opvoeding van zijn zoontje. Het liep net even anders.

4) 1+1=3

Om nog even door te gaan op Robben: als je dit rekensommetje maakt...

5) Virgil is de beste

Van de ene voetballende grootheid naar de ander. Ex-FC'er Virgil van Dijk is in Engeland uitgeroepen tot speler van de maand.

6) Wat als je al jaren fiets in plaats van autorijdt?

Autorijders over de zuidelijke ringweg in Groningen, die de komende tijd hun auto laten staan, kunnen daarvoor tot 275 euro aan cadeaus bij elkaar sparen via het programma Gafilevrij. Edmond wil wel eens weten wat hij krijgt voor alle voorgaande jaren de fiets pakken.

Maar om nou te zeggen dat hij antwoord krijgt...



7) Mooie plek?

In ieder geval niet de juiste plek ervoor.

8) Een stuk minder individualistisch

De letters Iamsterdam gaan op reis. Ze gaan op rondreis door de stad, zoals oorspronkelijk was bedoeld. Ze worden dus niet weggehaald omdat ze te veel nadruk zouden leggen op individualisme. Dat beeld heerst echter wel... en VVD in Groningen vindt er wat van.

9) Zeg...

Wat doet Harko eigenlijk om het milieu te redden?

10) Tijdloos station

Zo wordt het wel heel lastig de trein op tijd te laten rijden.

11) Zwarte pieten breken de tent af

Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!?!

