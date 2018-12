Vuurwerk tijdens oud en nieuw: een overzicht per gemeente

Bij de komende jaarwisseling stellen twee gemeenten vuurwerkvrije zones in: de stad Groningen en Eemsmond.

Dat blijkt uit een inventarisatie van RTV Noord bij alle Groningse gemeenten.

In andere gemeenten worden tijdens oud en nieuw geen vuurwerkvrije zones ingesteld. Wel is in de gemeente Veendam een meldpunt ingesteld waar inwoners vuurwerkoverlast kunnen melden.

Zones in Groningen

Ten opzichte van oud en nieuw vorig jaar zijn er twee vuurwerkvrije zones bij gekomen, namelijk de kinderboerderij Eelderbaan in Vinkhuizen en de Paardenstallen van de Nationale Politie in de omgeving De Kaai en Sontweg.

Zones in Eemsmond

In de gemeente Eemsmond zijn de vuurwerkvrije zones dit jaar dezelfde als vorig jaar.

Carbid

In heel de provincie is carbidschieten toegestaan. Wel is in de gemeente Appingedam hiervoor een vergunning vereist en moet men in Loppersum voldoen aan gemeentelijke voorwaarden. Doet men dat, dan is daar géén vergunning vereist.

Waarom geen vuurwerkvrije zones?

Aan de gemeenten die geen vuurwerkvrije zones instellen is gevraagd waarom dit niet gebeurt. Een aantal gemeenten noemt dat het niet nodig wordt geacht om vuurwerkvrije zones in te stellen. Ook blijken het lastig handhaven van zulke zones en het gebrek aan vraag vanuit de bevolking redenen te zijn om geen vuurwerkvrije zones in te stellen.

Toekomst

Desgevraagd laat de gemeente Midden-Groningen weten dat eventuele plekken van vuurwerkoverlast in kaart worden gebracht, zodat volgend jaar eventueel maatregelen genomen kunnen worden.

De gemeente Winsum heeft een brief naar omwonenden van verpleeghuis De Twaalf Hoven gestuurd, met het verzoek daar geen vuurwerk af te steken.

In Veendam is dus een meldpunt vuurwerkoverlast geopend. 'Veendam gebruikt de informatie als onderbouwing om eventueel het beleid voor de komende jaren aan te passen. Ook wordt de informatie gebruikt om de (landelijke) discussie over aanpassing van het vuurwerkbeleid goed te kunnen voeren', zegt de gemeente in een schriftelijke reactie.

In de gemeente Pekela komt een vergelijkbaar meldpunt.

