Informatieborden Staatsbosbeheer vernield: 'Zonde, ze stonden er nog maar net'

Bij het bos in Trimunt werden meerdere borden vernield (Foto: Marieke de Boer)

In Trimunt bij Marum zijn afgelopen weekend informatieborden van Staatsbosbeheer en de gemeente Westerkwartier doelwit geworden van vernielingen. Vier borden aan de Kloosterweg moesten het ontgelden.

Een regelgevend bord is vernield en twee bestemmingsborden werden verbogen. Van die borden werden ook de eikenhouten palen afgebroken. Verder werd een ijzeren paal van de gemeente met een bordje 'monument' eraan uit de grond getrokken.

'Enorm zonde, want we hebben deze borden met de nieuwe huisstijl net drie weken geleden geplaatst', treurt boswachter Marieke de Boer.

Dader(s) spoorloos

Een collega van De Boer ontdekte de vernielde borden zondagochtend. Dat doet vermoeden dat de vandaal of vandalen in de nacht van zaterdag op zondag te werk zijn gegaan. Maar van de dader(s) ontbreekt elk spoor.

'Het is gissen. We hebben bandensporen aangetroffen, wat erop kon duiden dat er iemand van de weg is geraakt. Maar de borden staan aan weerszijden van de straat, dus dat zou raar zijn. Ze zijn dus echt vernield, dat gebeurt helaas vaker.'

De totale schade komt volgens De Boer uit op zo'n 1000 euro. 'Maar we bekijken uiteraard eerst in hoeverre de borden nog te herstellen zijn.'

Getuigen gezocht

Mensen die iets weten van de vernielingen, kunnen zich melden bij De Boer of Staatsbosbeheer.