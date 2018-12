Founder Talks 7: Wat gebeurt er als je medewerkers alle vrijheid geeft?

Gaan we na de Swapfiets ook aan het swap-interieur? En wat gebeurt er als je de medewerkers van je bedrijf alle vrijheid geeft? Het zijn maar twee van de vragen aan de ondernemers die te gast zijn in de volgende Founder Talks.

Wies van 't Slot en Willem Straat zijn de ondernemers in de laatste editie van het jaar. RTV Noord-journalist Bart Breij en de zaal ondervragen ze over hun bedrijf, keuzes en lessen die ze leerden als ondernemer.

Online uitzendbureau

Van 't Slot begon haar uitzendbureau 365Werk in Groningen omdat ze bij andere uitzendbureaus zag wat er beter kon. Met name online en op het gebied van transparantie. Nu wordt 60 procent van de vacatures ingevuld via Facebook en vinden intakegesprekken via Skype plaats.

Alle vrijheid voor de medewerkers

De aanpak werpt haar vruchten af. Het bedrijf groeit exponentieel in de eerste jaren, en draait nu 13 miljoen omzet. Misschien is dat ook wel te danken aan haar manier van leidinggeven. Ze geeft haar twintig medewerkers alle vrijheid. Het holocracy-denken, maar dan wel zelf ingevuld. Medewerkers bepalen zelf hun taken, beoordelen elkaar en bepalen elkaars salaris. Aan managementlagen heeft ze een broertje dood. Maar hoe hou je dat overeind, als het bedrijf zo snel blijft groeien?

Dat is een van de meest prangende vragen aan Van 't Slot, die met haar bedrijf een FD Gazelle-award won en volgens Quote tot de 100 meest invloedrijke ondernemende zakelijke vrouwen van Nederland behoort.

Interieur via een abonnement

Ook de andere gast, Willem Straat, viel in de prijzen. Hij won in 2016 de Jonge Ondernemersprijs met zijn KeyPro Furnishing. Met zijn bedrijf verhuurt hij interieurs volgens een abonnementsmodel. Een complete inrichting? Dat kost zo'n 350 euro per maand. Makelaars, expats, woningcorporaties en verstrekkers van wisselwoningen kiezen steeds vaker voor KeyPro.

Kantoor én podium

Voor Straat is het een moment om verder te kijken. Maar is dat uitbreiding binnen Nederland, het buitenland of de particuliere markt die steeds meer gewend raakt aan abonnementen - zoals bijvoorbeeld de Swapfiets? En wat gebeurt er als de meubeltrends omslaan? De eigenaar van KeyPro heeft er zijn ideeën bij. Net zoals dat hij eigenwijze ideeën heeft bij zijn kantoorruimte. Dat verandert met een paar aanpassingen in een podium voor optredens...

Founder Talks wordt georganiseerd door Founded in Groningen en wordt mede mogelijk gemaakt door RTV Noord en de Rabobank. Kaarten voor de editie van dinsdag 11 december 19.30 uur in het Groninger Forum aan het Hereplein zijn gratis. Wel dien je een plek te reserveren.