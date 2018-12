Partycentrum ruilt Tolbert in voor Siddeburen: 'Hopelijk worden we goed ontvangen'

'Het heeft de hele familie heel wat slapeloze nachten gekost, maar nu zien we het wel als een nieuwe uitdaging.' Wijnand Sijtsema van party- en kegelcentrum De Koetsier in Tolbert verhuist met zijn bedrijf naar Siddeburen.

Het begon drie jaar geleden als een proefballonnetje. Supermarkt Poiesz zou een nieuw pand moeten krijgen in Tolbert op de plek waar De Koetsier, een bakkerij en een snackbar staan. 'Wij dachten: dat gebeurt vast niet, zo'n megaproject in een klein dorp', zegt Sijtsema. Maar het gebeurde wel.



Geen plek meer in Tolbert



'Poiesz klopte bij ons aan. Die onderhandelingen hebben een tijdje geduurd en toen hebben wij besloten een andere plek te zoeken. We hebben eerst in Tolbert gezocht, maar het was al snel duidelijk dat dat niet lukte. Daarna zijn we in het hele Noorden gaan kijken.' Uiteindelijk is het dus Siddeburen geworden.

De bakkerij en de snackbar blijven wel in Tolbert, in het oude pand van supermarkt Poiesz. Dit was te klein voor De Koetsier.



Groter groeien



De Koetsier is in Tolbert nog tot half januari open; in februari opent vervolgens het nieuwe partycentrum in Siddeburen.

'Hier doen we eigenlijk alleen besloten feestjes', vertelt Sijtsema. 'Daar zitten er een eetcafé en cafetaria bij, en een grote zaal voor bruiloften. We zijn al sponsor geworden van de plaatselijke voetbalclub, dus we hopen dat we goed ontvangen worden in het dorp', lacht hij.



