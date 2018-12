Nordica stopt nog deze maand met vluchten naar Kopenhagen en München (update)

Luchtvaartmaatschappij Nordica stopt nog dit jaar met de vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Kopenhagen en München. De laatste vlucht van Nordica op Eelde vindt plaats op 29 december.

Eerder werd al bekend dat Nordica het contract met de luchthaven heeft opgezegd en dat er door de luchtvaartmaatschappij en de luchthaven opnieuw werd onderhandeld. Nu is duidelijk dat Groningen Airport Eelde en Nordica geen passende oplossing kunnen gevonden.

Verlies op beide verbindingen

Nordica maakt verliezen op beide verbindingen. De vluchten van en naar Kopenhagen begonnen per september 2016, de verbinding met München sinds eind maart van dit jaar.

Marco van de Kreeke, directeur van Groningen Airport Eelde: 'Dat de routes naar Kopenhagen en München stoppen is een tegenslag voor heel Noord-Nederland.'

Nordica kreeg geld voor elke lege stoel

Nordica kreeg vanuit het routefonds van Groningen Airport Eelde een financiële bijdrage voor de aanloopkosten. Voor elke lege stoel in het vliegtuig kreeg Nordica een vergoeding uit dat fonds.

'Hiervoor is een maximale bijdrage met Nordica overeengekomen. De aanloopverliezen zijn voor Nordica echter hoger uitgevallen dan verwacht. Dit komt door het annuleren van de vluchten naar Brussel en tegenvallende passagiersaantallen', aldus het persbericht vanuit het vliegveld.

Zowel de luchthaven als Nordica noemen de huidige uitkomst onbevredigend.

Eelde is hub-verbindingen kwijt

Kopenhagen en München werden gepresenteerd als 'hubs'; tussenstations waardoor je vanaf Eelde naar de hele wereld kan vliegen. Die functie is de luchthaven door het vertrek van Nordica straks kwijt.

Gesprek met aandeelhouders

Deze week is een gesprek met de aandeelhouders, waaronder provincie en gemeente Groningen en provincie Drenthe.

Directeur Marco van de Kreeke: 'We hopen snel met een nieuwe partner een overeenkomst te sluiten. We zijn optimistisch dat een andere luchtvaartmaatschappij de routes gaat aanbieden.'

