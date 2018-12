Lopend Vuur: Arjen, speel nog één jaar voor de FC

Arjen Robben, volgens velen de beste voetballer ooit uit Groningen, stopt bij zijn club Bayern München. Na 10 jaar verlaat hij de Duitse topclub aan het eind van het seizoen.

De 34-jarige Robben weet nog niet wat hij na komende zomer gaat doen. Volgens voetbalkenners is hij nog fit genoeg om nog door te voetballen.

En wat zou het, vanuit Gronings perspectief, mooi zijn als de cirkel rondgemaakt wordt: na de start bij FC Groningen ook weer terugkeren bij de club. Als directeur, technisch manager, coach of... als speler!

Ondersteun je dat? Ons Lopend Vuur is eigenlijk een smeekbede vandaag: Arjen, speel nog één jaar voor de FC:

