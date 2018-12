Brouns na afhaken Nordica: 'Als groei passagiers Eelde uitblijft investeren we niet'

Groningen Airport Eelde moet als de wiedeweerga zorgen voor meer passagiers. Alleen dan zal de provincie Groningen de toegezegde miljoenen in het vliegveld investeren.

Dat zegt gedeputeerde Patrick Brouns in reactie op het bericht dat Nordica stopt met de vluchten naar Kopenhagen en München. De luchtvaartmaatschappij maakt teveel verlies op de twee verbindingen doordat er te weinig passagiers zijn om het toestel te vullen.

Stevige opgave

De provincie Groningen is één van de vijf aandeelhouders en roept Eelde snel met nieuwe plannen te komen. Gedeputeerde Patrick Brouns spreekt van een stevige opgave voor de directie en de Raad van Commissarissen:

'De verplichtingen die de luchthaven heeft voor komend jaar zullen we nakomen. Maar als de groei van de passagiersaantallen er niet komen, waarom zou je dan moeten investeren? We hebben het hier wel over belastinggeld.'

Bespreking aankomende donderdag

Donderdag bespreken de aandeelhouders (provincies Groningen en Drenthe, gemeenten Groningen, Assen, Tynaarlo) de begroting van het vliegveld voor komend jaar. Eelde hoeft niet te rekenen op provinciegeld om eventuele tekorten te dichten.

'We hebben gezegd: we investeren. Maar dat is wel bedoeld om te investeren in die luchthaven. We gaan niet tot in einde van dagen verliezen compenseren.'

Hubs

München en Kopenhagen fungeerden voor Eelde als hubs; via die twee luchthavens zouden (met name zakelijke) passagiers kunnen doorvliegen naar meer bestemmingen. Zonder Nordica is Eelde weer een luchthaven voor vakantiegangers. Daar zit volgens Brouns geen toekomst in.

'De zakelijke markt speelde een rol in de groei. Je ziet nu dat Nordica met twee verbindingen op hubs stopt. Het moge duidelijk zijn dat daar wel iets voor in de plek moet komen, wil de luchthaven de rol die ze voor zichzelf zag kunnen waarmaken.'

Routefonds

Dat Nordica in het begin verlies zou lijden op de verbindingen was wel verwacht. De luchtvaartmaatschappij werd daarvoor gecompenseerd uit het zogenaamde routefonds. De verliezen blijken nu te groot om door te gaan. Van de tien miljoen in het routefonds is inmiddels zo'n zeven miljoen verbruikt.

Het gemeentebestuur van Groningen wil niet reageren op het einde van de vluchten naar Kopenhagen en München door Nordica. Wel beantwoordden burgemeester en wethouders vrijdag vragen van de GroenLinks-fractie over Eelde. Daaruit valt op te maken dat de stad Groningen achter de veertig miljoen aan investeringen in het vliegveld blijft staan.

'Het investeringsscenario is niet alleen afhankelijk van de huidige hub verbindingen. De komende jaren blijft, overeenkomstig het raadsbesluit, investeren noodzakelijk op basis van deze koers.'

Positievere houding van stad dan provincie

Daarmee neemt de stad als aandeelhouder een positievere houding ten aanzien van Eelde aan dan de provincie Groningen. Tegelijkertijd ziet de stad wel dat Eelde de groeiambitie niet waar kan maken zonder de zogenaamde hubverbindingen als Kopenhagen en Munchen, die Eelde via andere luchthavens met meer bestemmingen verbinden.

'Wij gaan ervan uit dat wanneer het investeringsscenario wordt gevolgd hubverbindingen noodzakelijk zijn voor de groei.'

Drentse aandeelhouders 'niet verrast'

De Drentse aandeelhouders zeggen 'niet verrast' te zijn door het stoppen van Nordica. Voorzitter van de Drentse aandeelhouders en gedeputeerde Cees Bijl vindt het teleurstellend dat het vliegveld en Nordica niet met goed nieuws uit de onderhandelingen zijn gekomen.

"Het tempo van de groei van het aantal passagiers bleef achter bij de verwachtingen. Er zit wel degelijk een behoorlijke groei in, alleen het aantal businessclasstickets bleef achter en daaraan verdient een maatschappij meer dan aan normale tickets", vertelt Bijl.

'Vermarkten is vak apart'

Volgens VNO-NCW Noord-voorman Lambert Zwiers had niet het vliegveld zelf maar Nordica de zakelijke markt proberen te veroveren. 'Er is wel sprake van een bijzonder situatie, omdat Nordica zelf zich met de vermarkting van deze hub-verbinding niet heeft bemoeid. Ze hebben zich gedragen als vervoerder, maar niet als degene die de klant binnen probeert te halen.'

'Dat heeft men aan de luchthaven overgelaten', zegt Zwiers. 'Het vermarkten van dit soort zaken, is ook een vak apart. De luchthaven heeft deze rol op zich genomen. De markt in Noord-Nederland moet ontwikkeld worden. De vraag is of je daar als luchthaven de beste partij bent, om deze rol te vervullen. Dat is geen succesformule gebleken. '

Lees ook:

- Directeur Groningen Airport Eelde: 'Ons imago heeft een deuk opgelopen'

- Nordica stopt nog deze maand metvluchten naar Kopenhagen en München

- Provincie: directie Groningen Airport Eelde heeft wat uit te leggen

- Eelde: is het einde nabij?