Tranen om afgebrande boerderij: 'Ik ben hier in 1935 geboren'

Een grote brand als die van vannacht bij zorgboerderij Fraam trekt meestal wat ramptoeristen. Maar voor Aaltje 'Alice' Bosma is de reden van haar bezoek aan de smeulende resten een stuk persoonlijker.

'Ik ben hier in 1935 geboren, net als de rest van mijn familie. Dit doet dus veel zeer', vertelt ze met waterige ogen.

Ijdele hoop

Bosma is 's ochtends in het ziekenhuis als ze het nieuws over de brand in Middelstum hoort. Ze bedenkt zich geen moment en haast zich naar haar geboortegrond. 'Eerst dacht ik dat er misschien nog een andere zorgboerderij zou zijn.' Dat blijkt ijdele hoop.

De ochtend na de brand is de ravage goed te zien (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)



Geëmigreerd naar Amerika

Want aangekomen op de plek des onheils ziet Bosma hoe alleen het woonhuis nog overeind staat. Gespaard dankzij de gunstige windrichting. De rest van de boerderij is in de as gelegd. Daarmee krijgt ook haar bijzondere familiegeschiedenis een zwart randje.

'We zijn hier allemaal geboren, maar emigreerden in december 1950 naar Amerika. Daar werd mijn naam veranderd in Alice. Uiteindelijk ben ik als enige weer terug naar Groningen verhuisd. Ik vond het hier mooier. De rest komt regelmatig terug en gaat dan altijd even langs Fraam. Dat is hun trekpleister.'

De zorgboerderij ligt compleet in de as (Foto: Theo Sikkema)



'Dat van vroeger is niet meer'

Hoewel het pand sinds haar geboorte compleet verbouwd is, gaat het verlies van de boerderij haar aan het hart.

'Ze hebben er zo veel werk aan gehad om het te verbouwen. Het is nu afgelopen; dat van vroeger is er niet meer.'

