Directeur Groningen Airport Eelde: 'Ons imago heeft een deuk opgelopen'

Door in te zetten op hubs als Kopenhagen en München, hoopte Groningen Airport Eelde nieuwe reizigers aan zich te binden. Nu die bestemmingen wegvallen, moet directeur Marco van de Kreeke terug naar de tekentafel.

Het aangekondigde vertrek van vliegmaatschappij Nordica is voor Van de Kreeke dan ook een flinke aderlating.

'Ons imago loopt hierdoor een deuk op. Maar ik hoop dat het een tijdelijke deuk is en dat we snel weer kunnen opstarten. Want het zure is dat we voor vandaag ook een ander persbericht klaar hadden staan, over een passagiersrecord voor ons vliegveld.'

We hebben laten zien dat er een markt is om vanuit Noord-Nederland de wereld over te vliegen Marco van de Kreeke - Directeur Airport Eelde

'Er is een markt voor hubs'

In zijn rondgang langs mogelijke opvolgers van Nordica zal Van de Kreeke dan ook blijven inzetten op hubs. Die hebben volgens de directeur hun nut wel bewezen.

'We hebben laten zien dat er een markt is om vanuit Noord-Nederland de wereld over te vliegen, en andersom. Dit nemen we mee in onze gesprekken met maatschappijen. Dat maakt dat we een stuk verder zijn dan een paar jaar geleden. En daarnaast vliegen we nog steeds drie keer per dag op Londen. Dat gaat zeker nog door.'

Te dure constructie

Het besluit van Nordica heeft Van de Kreeke niet verrast. Hij wist dat de maatschappij meer tijd en geld nodig had om de verbindingen tot een succes te maken, maar aan die voorwaarden kon niet worden voldaan.

'Door de constructie met een gestationeerd vliegtuig op Eelde, waren de vaste kosten hoog. Het is niet gelukt om voldoende bestemmingen te vinden die op korte tijd vol zouden raken. Kopenhagen en München groeiden heel gestaag, maar voor Brussel bleek te weinig interesse.'

Kleinere vliegtuigen

Hoe een opvolger van Nordica dan wel succesvol kan zijn? 'We zoeken naar andere maatschappijen die dit mogelijk met kleinere vliegtuigen en tegen lagere kosten alsnog kunnen doen. Dat kunnen ook de grotere zijn, zoals Lufthansa en SAS.'

Nordica vliegt nog tot 29 december op München en Kopenhagen.

