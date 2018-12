Verbouwing van raadszaal Zuidhorn is begonnen

De gemeente Westerkwartier is maandag begonnen met de verbouwing van de raadszaal in Zuidhorn.

Jan Been

De ruimte moet groter worden om straks plaats te kunnen bieden aan 33 raadsleden. In de raadszaal in Zuidhorn is nu plek voor zeventien raadsleden.

Niet definitief

De raadszaal in Zuidhorn wordt voorlopig de vergaderlocatie van de nieuwe gemeenteraad die op 2 januari 2019 begint. Volgend voorjaar neemt de nieuwe gemeenteraad een besluit over een definitieve plek.

De gemeente Westerkwartier ontstaat uit Zuidhorn, Grootegast, Marum en Leek.

