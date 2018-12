'Old soldiers' blazen Winschoter Courant een nieuw leven in

De kratjes bier stonden onder het bureau, een hond lag midden op de redactievloer en soms vlogen de mensen elkaar letterlijk in de haren. De sfeer waarin in Oost-Groningen een krant werd gemaakt, niet zomaar een krant: de Winschoter Courant.

'De Winschoter', zoals de krant liefkozend en 'lopies' in de straat werd genoemd, was meer dan een krant. Je neef werkte er op de redactie, opa in de drukkerij of de buurman bezorgde hem in de vroege morgen. De krant was een baken van en voor de gewone man.

Koert Stek

Van de jaarlijkse toneeluitvoering van Dindua, tot de brand bij het roemruchte hotel Dommering of op de barricades met de kartonarbeiders en oer-communist Koert Stek, de journalisten van De Winschoter waren erbij en schreven erover.

De krant ging in 1992 na ruim 120 jaar ter ziele, gewurgd in de tijd van overname en fusies. En kreeg in Groninger Dagblad een nieuwe titel. Deze krant ging later weer op in het Dagblad van het Noorden.

Journalistieke soldaten

Maar de Winschoter Courant komt terug. Op internet wordt de krant nieuw leven ingeblazen onder de noemer winschotercourant.nu. Oude Oost-Groninger 'journalistieke soldaten' als Cees Stolk, Hennie Lemein, Roelf Eemsing en Cor Vermeeren gaan meewerken een een digitale Winschoter Courant.

Het idee is van David Stolk, zelf columnist van het Streekblad en zoon van oud-journalist, schrijver en TV Noord-wandelaar (met hondje Rakker), Cees Stolk.

'Er was in het voorjaar een reünie in Blauwestad', vertelt Stolk junior. 'Ik was daar om andere redenen ook bij en je zag meteen die vrije sfeer van weleer weer terug. Dat was heel mooi om te zien. Gecombineerd met de landelijke berichten dat het slecht met de lokale en regionale journalistiek gaat en wat bomen met mijn vader, ontstond het plan.'

Johan Poppen

Vader Cees Stolk werkte meer dan dertig jaar bij de Winschoter Courant. Hij kwam begin jaren zeventig, in een tijd van autoloze zondagen, vanuit de Betuwe per trein naar Winschoten om te solliciteren. Hij werd per direct aangenomen door de vermaarde Johan Poppen.

'We waren een klein cluppie en deden alles. Roel Dijkhuis, Johan Woldendorp, Roel Waalkens, Frits Vos om maar een paar namen te noemen. Het was een tijd van vrijheid. Een creatieve speeltuin waarin we ons heerlijk uitleefden.'

Pyromaan van Blijham

Stolk herinnert zich nog de boerenacties in 1990, toen de boeren optrokken naar Den Haag, de pyromaan van Blijham en de gijzelingen en kapingen van de Molukkers. Een mooie anekdote is de Lockheed-affaire rond Prins Bernhard, die steekpenningen zou hebben aangenomen.

Stolk jongen, je hebt carte blanche. Maar hou het rustig, het is al erg genoeg De directeur

'Toen de eerste berichten naar buiten kwamen had ik avonddienst als eindredacteur maar ruimte in de krant had ik niet. Ik kon hoofdreacteur Johan Poppen niet bereiken. Die zat in de Klinker. Ik belde toen met directeur Roel de Graaf. Hij sprak de historische woorden: Stolk jongen, je hebt carte blanche. Maar hou het rustig, het is al erg genoeg.'

Echte courantier

Stolk roemt de vrijheid die ze kregen. De Graaf was een echte courantier. Toch raakte de krant in de jaren '90 verdwaald in fusies en overnames. Stolk weet het moment nog goed dat de stekker definitief uit de Winschoter Courant ging.

'Ik was aan het wandelen in Engeland. Als ik met vakantie ging, kocht ik nooit een krant. Maar op die dag, zomaar spontaan, kocht ik een AD. Ik sla de krant open en het eerste wat ik zie, is het artikel over het einde van mijn eigen krant. De kop luidde 'Het einde van de rooie Winschoter... ' Het was alsof op dat moment een deel van mijn leven werd afgesloten.'

Nu gaat de Nieuwolmer meerwerken aan de digitale versie van de Winschoter Courant. 'Ik ga wat verhalen schrijven, maar zo was ik zondag bij Janneke Vos (Wintervertellingen in De Klinker - red.). Daar maak ik ook een recensie van. Een beetje nostalgie, een beetje weemoed. Ach, mooi man.'

Januari de lucht in

Het is de bedoeling dat begin januari de site in de lucht gaat. Momenteel wordt met de nieuwe Winschoter geëxperimenteerd op Facebook. 'Je merkt dat de Winschoter Courant nog steeds leeft', gaat David Stolk verder. 'Oud-werknemers die reageren, mensen die spontaan foto's opsturen of mensen die hun ervaringen delen.'

Stolk junior moest eerst de domeinnaam voor internet kopen van een oud-journalist die de naam in eigendom had om zijn plannen door te kunnen zetten. Over de opzet van de digitale Winschoter Courant is hij duidelijk.

Bert Uil

'We gaan niet aan het harde nieuws van de dag doen. Dus geen ongelukken op de A7 of branden in Westerlee. Het gaat meer om achtergrond, verhalen, opinie en duiding van de ontwikkelingen in Oost-Groningen. Mooi is dat schrijver Bert Uil, die ook jarenlang voor de krant werkte, verhalen gaat vertellen.'

Zijn vader Cees ziet de samenwerking met zijn zoon wel zitten. 'We gaan weer de speeltuin in', zegt ie. 'Ik ben nu 71, maar die vrije jongen van weleer zit er nog steeds in.'