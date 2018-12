22 mensen verliezen werkplek door brand zorgboerderij

Door de brand in een zorgboerderij aan de Fraamweg in Middelstum zijn 22 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun werkplek kwijtgeraakt.

In Dagbesteding Fraam zaten een bed&breakfast, een keuken, een houtwerkplaats, winkel en een kaarsenmakerij. De deelnemers van de dagbesteding krijgen nu ander werk in de Martyriakerk in Bedum.

Geen dieren omgekomen

De brand brak zondagnacht rond 1:15 uur uit. De twee bewoners van het huis konden zichzelf in veiligheid brengen en hebben de brandweer gewaarschuwd. Het vuur sloeg zo snel om zich heen, dat een groot deel van de boerderij is verwoest. De woning naast de dagbesteding is gespaard gebleven.

Er zijn geen dieren omgekomen bij de brand. De bewoners hebben een konijn meegenomen en de overige dieren stonden in een andere schuur.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

