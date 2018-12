Meedoen aan songfestival is voor Klaas Landman belangrijker dan winnen

Voor zanger Klaas Landman (1952) uit Niebert is meedoen belangrijker dan winnen. Komende zaterdag staat hij als een van de zestien finalisten van het Ouderen Songfestival in het DeLaMar theater in Amsterdam.

Het is de achtste keer dat hij meedoet en de derde keer in de finale.

Nostalgisch liedje

Landman zingt zaterdag het lied 'Weet je nog wel, die avond in de regen?'. Het lied was in het midden van de vorige eeuw een hit van het dansorkest The Ramblers. 'Het is een nostalgisch liedje uit de jaren '40', vertelt Klaas Landman er over. 'Over twee mensen die elkaar toevallig ontmoeten en die samen verdergaan op een regenachtige avond. Ik probeer het dit jaar met Nederlandstalig. Ik heb een aantal jaren Engelstalig gedaan. Daar heb ik de voorrondes nooit mee overleefd. Dus ik dacht: ik ga het nu weer eens met een Nederlandstalig liedje proberen. En dat is prima gelukt.'

Festival voor 55-plussers

Het Ouderen Songfestival voor 55-plussers wordt dit jaar voor de 27e keer gehouden. Landman nam het in een aantal voorrondes op tegen 180 andere zangers en zangeressen. Uiteindelijk zijn er voor de finale zestien artiesten overgebleven.

Niet echt een wedstrijdsfeer

Landman doet voor de achtste keer aan het songfestival mee. 'Het is met name de onderlinge sfeer', legt hij uit. 'Er is niet echt een wedstrijdsfeer. Je leeft met elkaar mee. Je vindt het ook leuk als anderen goed zingen of een goeie beoordeling krijgen. Het gaat helemaal niet om het winnen, het gaat om het meedoen.'

Paar minuten heerlijk zingen

Zenuwachtig maakt de finalist uit Niebert zich niet voor komende zaterdag. 'Ik ga in ieder geval een paar minuten heerlijk zingen met een tienmans orkest. Dat is natuurlijk al erg leuk. Waarschijnlijk in een uitverkochte zaal. Ik ga er heerlijk van genieten en we gaan een hele mooie dag hebben, want we beginnen 's ochtends vroeg al met repeteren.'

Carré was het summum

'Ik heb een aantal jaren geleden zelfs een keer in Carré gestaan', vervolgt hij. 'Ook in de finale. Dat was natuurlijk het summum. Dan komt er een droom uit, want dan denk je aan wie daar allemaal nog meer heeft gestaan. Maar ook DeLaMar is natuurlijk geweldig.'

Stemmen

Behalve een juryprijs is er bij het Ouderen Songfestival ook een internetprijs te winnen. Stemmen kan via de site van het festival.