Loppersum houdt dertien informatieavonden over versterking

De gemeente Loppersum presenteert vanaf volgende week haar plan van aanpak voor de versterking aan alle inwoners. Het gaat om dertien bijeenkomsten: voor bijna elk dorp een avond.

Loppersum doet dit, nadat anderhalve week geleden Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Harmen Sietsma bekendmaakte hoe de doorstart van de versterking eruit komt te zien.

De gemeente Loppersum heeft dit vertaald naar een plan voor elk dorp. Op de bijeenkomsten wordt per dorp aangegeven wat er gaat gebeuren.

Planning en risico

Volgens wethouder Pier Prins (CDA) is daarmee nog niet bekend welke maatregelen per woning nodig zijn: 'We geven nu duidelijkheid over de planning, welke woningen inspecties krijgen en wat de risicovolle panden zijn. Daaruit moet vervolgens blijken hoe de woningen versterkt moeten worden.'

Voor de provincie Groningen gaat het om ruim elfduizend panden die versterkt moeten worden. Voor alleen de gemeente Loppersum gaat het om ruim tweeduizend gebouwen.

Kritiek

Het regionale plan van aanpak heeft de nodige kritiek gekregen, met name als het gaat om de rekenmethode van de NAM waarmee risicovolle huizen in beeld zijn gebracht. Zo bleek uit het plan dat ook Meedhuizen niet aan de versterkingsoperatie ontkomt, terwijl dat dorp eerder niet werd genoemd.

Prins hoopt dat er nu vaart wordt gemaakt met de aanpak: 'We hebben veel waardevolle tijd verloren door het stilleggen van de versterkingsoperatie door minister Wiebes. Dit plan heeft nu geen kans van slagen als er onvoldoende capaciteit en geld beschikbaar wordt gesteld door de minister.'

De NCG begint in het eerste kwartaal van 2019 met nieuwe inspecties in Loppersum. Op de site van de gemeente Loppersum staat een overzicht van de infobijeenkomsten.

