'I Amsterdam' komt niet naar Appingedam, maar het is nog niet gedaan

De letters 'I amsterdam' komen niet naar Appingedam. Tenminste, niet voorlopig. De gemeente deed een tijd geleden het voorstel om de letters te verbasteren naar 'I am damster' en in Appingedam neer te zetten.

Nu de letters vandaag in Amsterdam van hun plek worden gelicht, hadden ze natuurlijk op een oplegger gelegd kunnen worden op weg naar het Noorden. Maar dat gaat niet gebeuren. De tekst zal reizen van de ene naar de andere plek binnen de hoofdstad.

Nieuwe ideeën

'We hadden ze graag opgehaald', meldt de gemeente Appingedam op haar facebookpagina. Toch gooit de gemeente de handoek niet in de ring. Het nadenken over een groot beeldmerk in de stad heeft blijkbaar toch iets teweeg gebracht: 'We denken na over een vervolg op #iamdamster. Ideeën zijn welkom!'

Omstreden letters

Rondom de letters I amsterdam was de afgelopen tijd veel commotie. GroenLinks in Amsterdam wilde af van de iconische letters die onder meer voor het Rijksmuseum staan, omdat ze volgens de partij staan voor individualisme. 'Terwijl we in deze stad solidair en divers willen zijn', sprak fractievoorzitter Femke Roosma daarover.

