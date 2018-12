Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gaskraan kan mogelijk al in 2025 dicht Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat ligt voor op schema met het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. De verwachting is dat de gaswinning op zijn vroegst in 2025 naar nul kan. Dat is vijf jaar eerder dan verwacht.

Geschreven door Sven Jach

Verslaggever

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Wiebes dat de gaswinning al vanaf 2023 onder de vijf miljard kuub gas per jaar komt. Volgens directeur Bart Jan Hoevers van Gasunie betekent dit dat de deadline om van het Groningengas af te gaan mogelijk eerder wordt bereikt. 'Ik zet mijn geld nu eerder in op 2025 dan op 2030', zegt Hoevers. Exacte datum nog niet te prikken Een exacte datum kan nog niet worden geprikt. Het kan zijn dat in het geval van extreem koude winters Groningen nog wel moet bijspringen om Nederland te voorzien van gas. 'We gaan nu onderzoeken welke bijdrage dan nog geleverd moet worden', zegt Hoevers. Grootverbruikers moeten verplicht van gas af De versnelling is mogelijk doordat minister Wiebes onder meer negen industriële grootverbruikers nu verplicht om voor 2022 geen gebruik meer te maken van Groningengas. Het gaat om bedrijven in de chemische industrie, electriciteitscentrales en hoogovens die samen meer dan 3 miljard kuub gas uit Groningen gebruiken. Stikstoffabriek op schema Daarnaast ligt de bouw van de stikstoffabriek op schema, net als de afbouw van de gasexport naar landen als Duitsland, België en Frankrijk. Tot de stikstoffabriek in Zuidbroek klaar is, kan de Gasunie meer stikstof uit Noord-Holland halen. Stikstof is nodig om gas uit kleine velden en andere landen om te zetten naar Groningengas. Eerder 2030 aangehouden Eind maart dit jaar liet Wiebes weten dat de gaskraan voor 2030 naar nul moet. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen moet de winning zo snel mogelijk onder de 12 miljard kuub gas per jaar zitten, omdat dat een veilig niveau is. 29 november: bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek van start

Meepraten over het besluit? Dat kan in onze Facebookgroep Groningen Sterk Lees ook: - Wiebes wil in Mijnbouwwet geen datum prikken voor dichtdraaien gaskraan (oktober)

- RTV Noord checkt: Verliest Groningen 20.000 banen als de gaskraan dicht is?

- Dossier: alles over gaswinning en aardbevingen