Oldambt stuntelt met privégegevens: 'Dit geeft fraudemogelijkheden'

De gemeente Oldambt heeft geknoeid met de gegevens van een vergunningsaanvrager. De aanvrager is met al zijn persoonlijke gegevens genoemd op de openbare site van de gemeente.

Onder andere zijn e-mailadres, mobiel nummer en zelfs zijn burgerservicenummer (BSN) waren voor iedereen te zien.

Het stuk is intussen van de site verwijderd. 'Dit getuigt niet van een professionele organisatie', zegt de aanvrager over de gemeente.

Heel boos

De aanvrager wil liever niet bij naam genoemd worden, omdat het privacygevoelige informatie betreft. Maar hij is naar eigen zeggen 'oprecht heel erg boos' op de gemeente. 'Dit biedt zoveel mogelijkheden tot fraude, het gaat mij echt een stap te ver', laat hij weten.





Wil je bij officiële instanties fraude plegen, dan ben je goed op weg Koen Konings - privacydeskundige

'Missend puzzelstukje'

Vooral het publiceren van het burgerservicenummer is pijnlijk. Koen Konings is advocaat en privacydeskundige. Hij over het publiceren van het BSN: 'Dat kan wel eens problematisch worden. Het publiceren van die gegevens is onrechtmatig, dat hoort niet voor te komen.'

Konings vervolgt: 'Het BSN is vaak een missend puzzelstukje dat je verborgen wilt houden. Wil je bij officiële instanties fraude plegen, dan ben je goed op weg.'

Menselijke fout

Wethouder Laura Broekhuizen heeft intussen met de aanvrager gebeld en namens de gemeente haar excuses aangeboden.

Maar hoe heeft dit kunnen gebeuren? De gemeente Oldambt: 'Ons aanvraagsysteem werkt met twee versies van een document. Het ene bevat alle gegevens, het andere alleen de gegevens die wij publiceren. Een medewerker heeft per ongeluk het verkeerde document geplaatst.'

Beterschap



Oldambt belooft beterschap. 'Wij gaan de komende tijd het hele systeem bijlangs. Dit hoort natuurlijk niet te gebeuren. Wij willen ook met buurgemeenten in gesprek om te vragen wat zij wel en niet doen. Aan de ene kant wil je transparant zijn, aan de andere kant wil je de gegevens beschermen.'

Oldambt gaat ook uitzoeken of dit een datalek betreft. Zo ja, dan moet de gemeente dat doorgeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

