UMCG-prof krijgt Europese miljoenensubsidie voor hartonderzoek

Hoogleraar cardiologie Rudolf de Boer van het UMCG heeft een Europese subsidie van twee miljoen euro in de wacht gesleept. De Boer krijgt het geld voor zijn onderzoek naar het ontstaan van kanker bij patiënten met hartfalen.

Het gaat om een subsidie van de Europese Onderzoeksraad (ERC). Dankzij het geld kunnen extra onderzoekers worden aangetrokken voor een periode van vijf jaar.

Tumorgroei

Het is inmiddels bekend dat patiënten met hartfalen later relatief vaak overlijden aan kanker, maar het is nog onduidelijk waardoor dit komt. De Boer verwacht dat hij precies kan vaststellen welke factoren een rol spelen bij tumorgroei.

Mogelijk wordt dankzij het onderzoek ook meer bekend over bepaalde nier-, lever- en longaandoeningen die vaak voorkomen bij hartfalen.

