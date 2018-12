Protest bewoners voorkomt kaalslag achter woonschepen

De houtwal tussen de A28 en het Noord-Willemskanaal blijft nog zeker tot de zomer staan. De bomen zouden gekapt worden om een verbreding van de snelweg mogelijk te maken, maar dat was buiten de omwonenden gerekend.

Bewoners van de woonschepen tussen de Van Iddekingebrug en de Van Ketwich Verschuurbrug werden namelijk onaangenaam verrast door de geplande kaalslag.

Laat op de hoogte

Vanaf hun drijvende huis kijken zij dagelijks uit op een geluidswal vol bomen en struiken. Maar volgens de plannen van Aanpak Ring Zuid moet die wal wijken om het vernieuwde Julianaplein aan te leggen. 'En dat kregen we woensdag pas te horen', zegt bewoonster Marjon Schultinga.

'Sindsdien is er heel veel gebeurd. De buurt en het woonschepencomité kwamen bijeen, we hebben brieven geschreven naar de Bomenridders en de burgemeester en wethouders. En ook op Facebook en in de pers hebben we aandacht gevraagd.'



Stel dat het werk helemaal niet meer doorgaat, dan kijken wij tegen zo'n kale geluidswal aan Marjon Schultinga - Omwonende

Uiterste poging

Al dat protest leek op iets uit te lopen, want maandagochtend stonden de eerste machines klaar om de bomen te kappen. Nadat bewoners een uiterste poging deden om de kap tegen te houden, werd alsnog een compromis bereikt. Tot blijdschap van Hitze de Vries, een andere bewoner:

'Een deel wordt nu gekapt en de rest zodra er met de verbreding gestart wordt. Dat kan dan in één dag. De aannemer heeft ons nu dus verzekerd dat er tot de zomervakantie verder niets gebeurt.'

Niet rücksichtslos kappen

Het besluit leidt tot tevredenheid onder de bewoners. Zij zien de groene wal als een belangrijke natuurlijke barrière.

'Deze groenstrook is belangrijk om het geluid, fijnstof en licht van de snelweg tegen te houden. Als hij weg moet, dan moet het. Maar we willen niet dat er rücksichtslos gekapt wordt. Stel dat het helemaal niet meer doorgaat, dan kijken wij tegen zo'n kale geluidswal aan.'