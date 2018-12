Video: hoe vijf jongens de kerstboom in Winsum vernielen

Jongeren takelen de kerstboom op het Dorpsplein in Winsum toe (Foto: HogelandNieuws)

De redactie van HogelandNieuws maakt er een hartekreet van: 'Het vernielen, de baldadigheid móét stoppen'. Daarom heeft de site een video vrijgegeven van jongens die de kerstboom in Winsum toetakelen.

Op de camerabeelden is te zien hoe vijf jongens op de boom op het Dorpsplein afrennen en de verlichting eruit sleuren. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag om 5.45 uur 's nachts. De boom was net die dag neergezet en verlicht.

De site vraagt aan Winsumers wie de jongens herkent. 'De beelden en namen zullen worden doorgegeven aan Promotie Winsum, Ondernemersvereniging Winsum en de politie', schrijft ze.

