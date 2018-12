Luciano in tranen: 'Ik zal jullie nooit vergeten...'

Vliegen vanaf Groningen Airport Eelde. Hoe lang kan het nog? Luchtvaartmaatschappij Nordica heeft voor 2019 de stekker uit de bestemmingen München en Kopenhagen getrokken. Deze tegenvaller kan wel eens hele grote gevolgen hebben.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Directeur Marco van de Kreeke van het vliegveld blijft positief maar weet dat de deuk in het imago moeilijk uit te deuken valt. 'Er worden gewoon te weinig tickets verkocht', zegt econoom Jouke van Dijk.

2) Emoties bij oud-FC Groningen-doelman Luciano da Silva. Hij keepte bijna 150 duels voor de FC. Ruim vijf jaar is hij weer terug naar Brazilië. Nog steeds denkt hij met een warm gevoel terug aan Groningen. Als Luciano de beelden terugziet, kan hij zijn tranen niet bedwingen.

3) Verslagenheid bij cliënten en begeleiders van zorgboerderij Fraam in de buurt van Middelstum. Afgelopen nacht brandde het gebouw waar zij dagelijks vertoeven, helemaal af.

4) Een Duitse invasie in onze provincie. In dit geval een visinvasie. Duizenden Duitsers komen naar Groningen om in onze diepen en kanalen een hengeltje uit te gooien. We beantwoorden de vraag 'Warum er hier geangelt wird'

5 ) Striptekenaar Frans Le Roux is de man van de allerlaatste expositie in het Stripmuseum aan de Westerhaven. Het museum gaat naar het Forum op de Grote Markt. Le Roux maakt voor deze historische verhuizing een kunstwerk van dertig bij vijf meter.

Bekijk de hele uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.