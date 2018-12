Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Werkstraf voor verduisteren erfenis stiefdochter (Foto: Blackandwhitewallpaper | Justiceadvocacy)

Voor het verduisteren van de erfenis van de in 1999 doodgeschoten Simon Lap, is een 44-jarige Assenaar veroordeeld tot 80 uur werkstraf. De erfenis was bedoeld voor de dochter van Lap. Die ontdekte in 2016 dat het geld was verdwenen en deed aangifte.

De Assenaar trouwde met de weduwe en beheerde in de periode van 2010 tot 2015 de financiën. Daarna scheidde het stel. De dochter ontdekte in 2016 dat haar erfenis was verdwenen en deed aangifte. Celstraf De zaak werd in maart al inhoudelijk behandeld. De officier eiste destijds drie maanden cel. De rechter stelde echter de zaak uit, om de ex-vrouw van de Assenaar te horen over de overboekingen. De man zei dat dit met haar toestemming was gebeurd. Schulden De man had schulden, omdat zijn bedrijf op de rand van een faillissement stond. Om dat te voorkomen zou het geld zijn overgeboekt. De ex-vrouw werd hierover bij de rechter-commissaris gehoord. Wist van niets Maar zij wist niets van de overboekingen, zei ze tijdens het verhoor. De officier vond nu dat het tijdsverloop een rol ging spelen en veranderde de eis in een werkstraf van 80 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf. Verduistering bewezen De rechter noemde het een 'langslepende kwestie, met alleen maar verliezers'. Hij vond verduistering bewezen, omdat de Assenaar rechtstreeks het geld naar zijn eigen rekening boekte. Bovendien is de man eerder voor een vergelijkbaar vergrijp veroordeeld. Terugbetalen Een celstraf achtte de rechter ook niet meer op zijn plaats en hij nam de eis van de officier over. De verdwenen 24.000 euro moet de man terugbetalen. Met daarbovenop 500 euro aan smartengeld. Lees ook: - Dochter vermoorde Simon Lap wil geld erfenis terug van ex-stiefvader