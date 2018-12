Hoe Nijland de naam 'Arjen Robben Centre' om zeep hielp

Het Topsportzorgcentrum in Groningen is, zoals bekend, niet naar Arjen Robben vernoemd. Waar ging het mis? Lees het in deze reconstructie van RTV Noord.

We volgen de stappen van FC Groningen-directeur Hans Nijland als eindverantwoordelijke en die van commercieel directeur Robbert Klaver. Stappen die grote gevolgen hebben gehad.

De directeur van FC Groningen baalde in oktober dat de deal niet doorging, maar liet in het midden waar het specifiek is misgegaan. Het had volgens Nijland te maken met de 'naamrechten', maar wat nou daadwerkelijk het probleem was, werd niet duidelijk. Waarom lukte het niet om de naamrechten goed op papier te krijgen?

Kannen en kruiken

In februari 2018 reizen Hans Nijland en Robbert Klaver naar München en spreken daar af met Arjen Robben. De algemeen directeur heeft schetsen van het Topsportzorgcentrum bij zich en vraagt aan Arjen of hij de naamgever van het centrum wil worden. De Bedumer is enthousiast en zegt vrijwel direct toe.

Op de schetsen die Nijland en Klaver laten zien, prijkt de naam van Robben op de felgroene gevel van het gebouw. Het moet het: 'Arjen Robben Centre' gaan heten. Robben is trots dat zijn naam aan het centrum wordt verbonden en zegt toe om ook de openingshandeling op zich te nemen. Alles lijkt dan ook direct in kannen en kruiken, maar niks is minder waar.

Ik dank u zeer en wens u en mijzelf ook een zorgeloos seizoen Directeur Hans Nijland

'Ik heb ook nog een primeur voor u', zegt Nijland een half jaar later trots op de jaarlijkse persdag op 8 augustus. Hij is in zijn nopjes met de deal met een van de beste voetballers die FC Groningen en Nederland ooit heeft gehad. De bekendmaking dat Robben het splinternieuwe gebouw gaat openen, gebeurt dan ook op de karakteristieke Nijland-manier.

'Zaterdag 13 oktober, het is in het interlandweekend, dan vindt de officiële opening van het Topsportzorgcentrum plaats. U mag het zeggen. Wie moet de opening gaan doen? Zegt u het maar… Uiteraard wordt de openingshandeling verricht door… Arjen Robben. Ik dank u zeer en wens u en mijzelf ook een zorgeloos seizoen', besluit Nijland.

Naamrechten

Dat het centrum ook naar de Bedumer vernoemd gaat worden, wil de club natuurlijk stilhouden tot Robben de officiële opening verricht. We zijn op dat moment zes maanden na de toezegging van Robben, maar nog steeds heeft FC Groningen niks over de naamgeving van het Topsportzorgcentrum juridisch op papier gezet.

Nijland heeft het tijdens die persdag in augustus nog wel over de naamrechten van het centrum. Navraag bij de gemeente Groningen leert dat in het huurcontract dat FC Groningen met de Euroborg NV (enige aandeelhouder) heeft, de volledige naamrechten bij FC Groningen liggen. De FC mag dus als enige partij bepalen welke (commerciële) naam het centrum krijgt. De gemeente Groningen speelt hierin geen rol.

Commerciële naam

Het idee om een bedrijf een flink geldbedrag te laten betalen om ook op de gevel van het Topsportzorgcentrum te staan, wordt binnen de club breed gedeeld, maar niet met de familie Robben. Die is nog steeds in de veronderstelling dat alleen de naam van Arjen op het gebouw zal prijken.

Alarmbellen bij de Robbens

En dan gaat het vlak voor de feestelijke opening mis. RTV Noord verklapt drie dagen van tevoren dat het gebouw naar de Bedumer vernoemd gaat worden. Op dat moment gaan bij de familie Robben alle alarmbellen rinkelen. In het nieuwsbericht staat namelijk dat er sprake van is dat FC Groningen nog een bedrijf zoekt om zich voor geld aan de naam te verbinden.

Ook vertelt VNO NCW-Noord-voorzitter Alfred Welink, die met zijn werkgeversorganisatie bedrijfsruimte in het gebouw huurt, dat de naam Arjen Robben Centre verplichtingen met zich meebrengt voor de Bedumer. 'En daar zullen we hem zeker aan houden', zegt hij nog enthousiast.

Het enthousiasme is ondertussen ver te zoeken bij de familie Robben. Hen is door Nijland en Klaver niets verteld over een eventuele bedrijfsnaam die in de naam 'Arjen Robben Centre' zou worden verwerkt.

Boosheid

Ten eerste is er bij de Robbens de boosheid over het achterhouden van informatie door Nijland. Maar ook zijn er juridische haken en ogen, die al opgemerkt zouden zijn als FC Groningen eerder open kaart met de Robbens had gespeeld. Want doordat de topvoetballer van Bayern München een beschermde naam heeft, is het onmogelijk dat het gebouw ineens bijvoorbeeld het 'Blokker Arjen Robben Centre' gaat heten.

Dit is voor de familie Robben dan ook onbespreekbaar. Er is wat de Bedumers betreft maar één optie: Het Topsportzorgcentrum mag naar Robben vernoemd worden, maar dan blijven alle commerciële partijen buiten beeld.

Nijland wil de mogelijkheid om een gedeeltelijke commerciële naamaan het centrum te geven echter niet opgeven, en daarom zal het Topsportzorgcentrum nooit de naam van Arjen Robben dragen. Ook in de toekomst niet. Hoe jammer dat voor alle partijen ook is.

Verantwoording Deze reconstructie is tot stand gekomen na gesprekken met verschillende betrokkenen. De namen zijn bij de hoofdredactie van RTV Noord bekend. Zowel de familie Robben als Hans Nijland wil niet inhoudelijk reageren. De afbeeldingen in het artikel zijn gemaakt en bewerkt door RTV Noord.



