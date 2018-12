Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto belandt in sloot; persoon in kritieke toestand (Foto: Jos Schuurman / FPS)

Een auto is maandagavond in een sloot terechtgekomen bij de A7 ter hoogte van Harkstede. Eén persoon is in kritieke toestand door de brandweer uit de auto gehaald.

Duikers zoeken naar mogelijk meer inzittenden. Meer informatie is nu niet beschikbaar.