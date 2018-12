Onderzoek naar verziekte werksfeer bij gemeente Groningen

De gemeente Groningen stelt een onderzoek in naar een verziekte werksfeer op één van de afdelingen van de inkomensdienstverlening. Meerdere ambtenaren hebben hun beklag gedaan over de werksfeer.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Groningen richt het onderzoek zich enkel op de onderlinge werkcultuur. 'De kwaliteit van het werk staat niet ter discussie', zegt de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Joost van Keulen (VVD).



Zeldzaam

Onder de noemer inkomensdienstverlening vallen de afdelingen beschermingsbewind, budgetbeheer en administratie en schuldregeling. 'Wij hebben signalen gekregen over de onderlinge werkcultuur', zegt de woordvoerder. 'Ik kan niet op het onderzoek vooruitlopen, maar het uitvoeren van zo'n onderzoek komt niet vaak voor', laat hij desgevraagd weten.



Gemeente kreeg signalen

De gemeente heeft de werknemers van de eerder genoemde afdelingen inmiddels per brief geïnformeerd. Uit de brief blijkt dat er signalen zijn binnengekomen over een onveilige werksituatie en integriteitsmeldingen.

Het onderzoek wordt gedaan door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).