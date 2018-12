Deel dit artikel:













Abbingh bezorgt Oranje winst met meesterlijk schot Lois Abbingh (Foto: RTV Noord (archief))

Handbalster Lois Abbingh schoot Nederland naar de zege in de EK-wedstrijd tegen Spanje. In totaal scoorde Abbingh zes keer; de laatste van de Groningse was veruit de belangrijkste.

Met nog twee seconden spelen was de stand gelijk tegen Spanje in de tweede groepswedstrijd van het EK in Frankrijk. Met nog een kans op een zege nam Abbingh haar verantwoordelijkheid. Ze zorgde met een meesterlijk schot voor 28-27. Het Nederlands team heeft door de overwinning de hoofdfase bereikt van het Europees kampioenschap. Woensdag is de laatste poulewedstrijd tegen Kroatië. Lees ook: - Abbingh laat zich meteen gelden bij EK Handbal