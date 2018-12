'Er wordt zo hard gereden, het is net een landingsbaan'

'Er mag zestig gereden worden, maar auto's rijden hier soms boven de 150 kilometer per uur'. Bewoners aan de Veenweg tussen Pekela en Westerlee zijn helemaal klaar met de hardrijders. Zij vergelijken de weg met een landingsbaan.

'Wanneer vindt hier een dodelijk ongeluk plaats?', vraagt omwonende Koen Blaauw zich hardop af.

Hoge snelheid

'Dit speelt al meer dan tien jaar', vertelt hij. Blaauw spreekt namens een groot deel van de buurt. Hij heeft de topsnelheden van metingen in juni op papier gezet. Daarop staan de getallen 89, 105, 111, 113 kilometer per uur, snelheden die allemaal op één zomeravond dit jaar zijn gereden.

'En als klapper op de vuurpijl reed iemand met 153 kilometer per uur voorbij', zegt Blaauw. 'Ik kan dat echt niet begrijpen.'

Angst

De snelheden jagen angst aan. De afstand tussen zijn woning en de weg is zo'n vijf meter. 'Mijn vrouw en ik zijn peetouders van twee kinderen, die zijn zes en elf jaar. Zij kunnen buiten spelen en onder een auto terecht komen. Daar vrees ik voor.'

Oplossing

De oplossing is moeilijk te vinden. Er zijn jaren geleden twee drempels geplaatst, maar die blijken weinig te helpen. Ook een matrixbord, waarop de snelheid te zien is, zet weinig zoden aan de dijk. Wethouder Kees Swagerman ziet ook zo snel geen oplossing.

Controleren is onuitvoerbaar, vertelt hij. 'Wij hebben niet voldoende mensen die op kunnen treden, daar is ons oppervlakte te groot voor. De politie heeft meer taken dan snelheden controleren, zij moeten bijvoorbeeld ook voor veiligheid zorgen op het Marktplein.'

Flitspaal?

Een flitspaal lijkt er ook niet te komen, daarvoor heeft de gemeente Oldambt geen geld begroot. De vraag: wat werkt dan wel? Blaauw ziet graag dat op sommige plaatsen in de weg vernauwingen worden gemaakt, zodat het verkeer genoodzaakt is te remmen.

Dat is voorlopig toekomstmuziek. Waarnemend burgemeester Rika Pot heeft toegezegd dat de snelheidsoverschrijdingen bij het eerstvolgende overleg met de politie op tafel komen. 'Het lijkt mij verstandig dat ik dat daar aan de orde stel, ik kom er op terug', besluit zij.