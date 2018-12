Landbouwsector komt met 'hapklare' plannen die 175 miljoen kosten

Alma den Hertog stond dinsdagmorgen met taart op de stoep van het Provinciehuis in Groningen. 'Dit zijn hapklare plannen waarmee de landbouw aan de slag wil als invulling voor het Nationaal Programma Groningen (NPG).'

De landbouwsector maakt zich grote zorgen over het proces rondom de invulling van het NPG. 'Gedeputeerde Fleur Gräper zegt dat er wel aandacht is voor de landbouw, maar er staat weinig op papier', vindt Den Hertog.

Innovatief

'De landbouw heeft veel innovatieve slagkracht', vervolgt ze. 'LTO Noord werkt daarom aan 25 concrete agrarische onderwerpen en projecten die perspectief bieden aan boeren.' Als voorbeeld noemt Den Hertog de precisielandbouw. 'We kunnen meer produceren met minder. Met een drone kunnen boeren kijken wat de stand van gewassen is en wat nodig is voor de bemesting. Ieder plantje krijgt zo precies wat het nodig heeft.'

175 miljoen euro

Voor de 25 projecten is 175 miljoen euro nodig. Volgens Den Hertog reageerde gedeputeerde Gräper positief. 'Wij genereren als sector al voor een op de zes inwoners van Noord-Nederland werkgelegenheid en dat moet vooral zo blijven. We vragen wat, maar Groningen krijgt er ook wat voor terug!', besluit Den Hertog.

