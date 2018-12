Lonneke Uneken mag nu sprinten op 'de elf'

Op de wielerbaan van De Stormvogels maakte Lonneke Uneken haar eerste kilometers als wielrenster. Als achtjarige reed ze er haar rondjes. Tien jaar later maakt ze zich op voor een nieuw avontuur.

De Noorse ploeg Team Hitec contracteerde de wielrenster uit Veendam. De formatie bestaat uit tien vrouwen. Uneken was de laatste die erbij kwam. 'Eigenlijk zaten ze al vol, maar ik kreeg te horen dat ze mij er perse bij wilden hebben.' De leiding van de ploeg zag haar eerder dit jaar goed presteren tijdens de Jeugdtour in Assen. Maar ook al eerder in het seizoen boekte ze goede resultaten.

Trainingskamp

Het eerste trainingskamp heeft ze inmiddels achter de rug. Het was ook een soort van kennismaking met haar nieuwe ploeggenoten. Maar er werd ook al stevig getraind op Mallorca. De invulling voor de wintermaanden ziet er heel anders uit dan de afgelopen jaren.

'Ik schaatste altijd in de winter, maar dat doe ik nu alleen nog voor m'n plezier. Ik doe nu veel duurtrainingen op de fiets en later gaan we nog twee keer op trainingskamp', vertelt ze in de kleding van haar nieuwe ploeg. 'Dit tenue is nog van 2018. Ik ben heel benieuwd hoe het nieuwe shirt eruit ziet.'

Doelen

Uneken is voorzichtig als het gaat over haar doelen voor het komende wielerseizoen. De stap van de junioren naar de elitevrouwen is best groot. 'De wedstrijden zijn twee keer zo lang als bij de junioren. Ik moet in eerste instantie proberen om zo lang mogelijk mee te kunnen. In de wat kortere koersen hoop ik voorin mee te kunnen komen.'

Een andere grote verandering is het verzet waarmee ze nu de weg op gaat. Bij de junioren trapte ze maximaal 52x14. Nu mag ze 'de elf' erop leggen. 'Die versnelling is inderdaad wel magisch en kan ik goed gebruiken in de sprint', vertelt ze lachend.

Haar eerste koers zal eind februari of begin maart zijn. Bij de Healthy Ageing Tour door Groningen wil ze sowieso aan de start staan voor haar nieuwe ploeg.

