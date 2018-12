Buurt in Winsum wordt levensloopbestendig gemaakt

Honderddertig bewoners van de Bloemenbuurt in Winsum kunnen hun woning levensloopbestendig laten maken. Op deze manier kunnen ze veiliger en langer thuis blijven wonen.

Woningstichting Wierden en Borgen en de gemeente Winsum hebben inwoners van de buurt uitgenodigd om mee te doen aan het project. Belangstellenden kunnen zich tot eind deze week melden.

Voorzieningen

Er is speciaal gekozen voor de Bloemenbuurt in Winsum, omdat voorzieningen daar dicht bij zijn. 'Dat is ook een voorwaarde om zelfstandig te kunnen blijven', vertelt Mariëlle Bakema van de gemeente Winsum.

Lijst met maatregelen

Directeur Rinze Kramer van Wierden en Borgen: 'We beginnen met het aanbrengen van verlichte huisnummers. Dat krijgen alle woningen standaard. Daarnaast kunnen de bewoners uit een lijst kiezen wat ze wel of niet willen. Je kunt dan denken aan beugels om je goed vast te kunnen houden, bovenraampjes die veilig open kunnen en alles gelijkvloers maken. Maar mensen kunnen ook zelf iets doen, zoals een zak aan de brievenbus hangen zodat ze niet meer hoeven te bukken om de post te pakken.'

Openbare ruimte

Wierden en Borgen zorgt voor de aanpassingen in de woningen en de gemeente Winsum gaat over de aanpassingen buiten. 'We moeten de openbare ruimte ook aanpassen, anders houd je een niet-toegankelijke buurt.'

De werkzaamheden gaan begin volgend jaar van start.