Rondje Groningen: Uw bestelling is helaas vertraagd

1) Verdacht pakketje?

En de tijd tikt door voor deze ongeduldige pakketbezorgers.



2) Last minute Lois

Dat Lois Abbingh in de slotseconde de winnende treffer maakte in het EK-duel met Spanje meldden we maandagavond laat al. Maar nu heben we ook beelden. En die willen we je niet onthouden.



3) Arjen is een Groninger

'Ik kom uit Groningen, daar zeg je moi. Nu ben ik man, maar eerst was ik een boy.'



4) Terug in de tijd

Honderd jaar geleden werd het al gedaan: neutenschaiten. Dat leverde dit schiere plaatje op.



5) Nog eentje dan

Omdat historische beelden zo fraai zijn:



6) Woeste zee

Arjan Harbers legde dit 'woeste schouwspel' vast vanuit de Eemshaven.



7) Foei, Bert!

Bert Oost nam stiekem een kijkje in de aardappelmeelfabriek in Ter Apel. Foei, Bert. Maar wel mooie foto's.



8) Autoroeten kraben

Stef kan niet wachten tot het weer vriest.



9) Van New York naar de collegebanken

Terwijl de meeste Groningers op één oor lagen, spatte model en studente geneeskunde aan de RUG Myrthe Bolt (19) van het scherm in The Victoria's Secret Fashion Show. De show ging maandagnacht in première. Bij de opnames vorige maand gaf ze al een kijkje achter de schermen.