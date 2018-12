Ton Schroor is nieuwe directeur VNO-NCW Noord

Ton Schroor volgt Lambert Zwiers op als directeur van VNO-NCW Noord. Schroor (D66) gaf eerder al aan te stoppen als wethouder in Stad.

Schroor heeft nu nog Financiën, Onderwijs, Zorg & Welzijn en Publieke Dienstverlening & ICT in zijn portefeuille als wethouder bij de gemeente Groningen. Hij houdt en hield zich onder andere bezig met de WMO en de bed-bad-brood opvang in de stad.

Organisatie voor ondernemingen

VNO-NCW Noord behartigt belangen van ondernemingen in Noord-Nederland. In de afgelopen maanden sprak de organisatie zich onder andere uit over de financiering van stad aan Groningen Airport Eelde en het niet doorgaan van de Chinese uitbreidingsplannen van de RUG.

Zwiers neemt deze week afscheid. Hij is sinds januari 2009 directeur van VNO-NCW Noord.