Ton Schroor is nieuwe directeur VNO-NCW Noord (update)

Ton Schroor volgt Lambert Zwiers op als directeur van VNO-NCW MKB Noord. Schroor (D66) gaf eerder al aan te stoppen als wethouder in Stad.

Schroor heeft nu nog Financiën, Onderwijs, Zorg & Welzijn en Publieke Dienstverlening & ICT in zijn portefeuille als wethouder bij de gemeente Groningen. Hij houdt en hield zich de afgelopen vier jaar onder andere bezig met de WMO en de bed-bad-broodopvang in de stad.

Ervaring in bedrijfsleven

Schroor kijkt uit naar zijn nieuwe baan: 'Dit is voor mij een mooie nieuwe stap. Dit is natuurlijk niet de wereld van de zorg, maar ik heb hiervoor wel elf jaar in het bedrijfsleven gewerkt in het Noorden, bij Oranjewoud in Friesland en Arcadis en Heijmans in Drenthe.'

'De ervaring die ik daar heb opgedaan, ook de werkwijze, heb ik natuurlijk in mijn wethouderschap gebruikt, maar die kan ik ook op een andere manier inzetten. Deze baan combineert heel mooi die werelden met elkaar', meent Schroor. 'Op deze manier neem ik ook niet helemaal afscheid van het openbaar bestuur, ik zit straks alleen aan de andere kant van de tafel.'

Organisatie voor ondernemingen

VNO-NCW MKB Noord behartigt belangen van ondernemingen in Noord-Nederland. In de afgelopen maanden sprak de organisatie zich onder andere uit over de financiering van stad aan Groningen Airport Eelde en het niet doorgaan van de Chinese uitbreidingsplannen van de RUG.

Lambert Zwiers neemt deze week afscheid. Hij was sinds januari 2009 directeur van VNO-NCW MKB Noord.

Mooie organisatie

'Het is heel mooie organisatie, die goed op de kaart staat en die zichzelf ook goed weet te presenteren. Dat heeft Lambert Zwiers natuurlijk fantastisch gedaan, samen met alle andere bestuurders', zegt Schoor.

'Wat ik anders ga doen? Dat is nog te vroeg om te zeggen. Ik ga eerst kennismaken met de organisatie en met alle bestuurders in het Noorden. Daarna ga ik langzaam kijken welk accent ík eraan kan geven.'

Update: aan dit bericht is de reactie van Ton Schroor toegevoegd.