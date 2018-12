Anticonceptiepil bijna niet meer te krijgen, maar nog wel in Ter Apel

Bepaalde soorten anticonceptiepillen zijn in ons land steeds moeilijker verkrijgbaar. Apothekers moeten daarom vaker nee verkopen. Maar dat geldt niet voor apotheek De Vriendschap in Ter Apel.

'Ik zag ruim op tijd aankomen dat bij bepaalde soorten anticonceptiepillen schaarste zou ontstaan. En dan sla ik mijn slag', zegt Robert Scheper, apotheker in loondienst. 'Als je zeker weet dat je niet met een pakhuis vol oude medicijnen blijft zitten, dan kun je een extra voorraad inslaan.'

Grondstoffen afgekeurd?

Gevraagd naar de oorzaak van de schaarste, zegt Scheper: 'Ik heb het vermoeden dat de schaarste is ontstaan doordat ergens ter wereld een grote partij van een bepaalde grondstof is afgekeurd. Het probleem speelt dus niet alleen in Nederland.'

De voorwaarden die verzekeraars stellen bij het vergoeden van medicijnen helpen in dit geval ook niet mee, legt Schepers uit. 'Als slechts één bepaald merk van een bepaald type wordt vergoed, legt dat meteen druk op de fabrikant. Als er dan iets misgaat, kunnen andere fabrikanten niet zomaar inspringen.'

Levendige ruilhandel

Inmiddels ontstaat op de sociale media een levendige ruilhandel in de betreffende anticonceptie. Vrouwen die een oproep plaatsen, krijgen reacties van andere vrouwen die nog een voorraad hebben liggen, maar die niet meer gebruiken.

Scheper vindt dat niet verstandig. 'Je weet niet wat er met die pillen gebeurd is. Medicijnen die buiten de apotheek zijn geweest, vernietigen wij. Het kan ook zijn dat de namen van de pillen op elkaar lijken, maar dat de samenstelling toch net iets anders is en dat daar klachten door ontstaan.'

Topje van de ijsberg

Overigens speelt dit probleem niet alleen bij anticonceptie, zegt Scheper. 'Dit is het topje van de ijsberg. Ook aan andere medicijnen is een gebrek, bijvoorbeeld aan die voor Parkinsonpatiënten.'

