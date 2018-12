18-jarige jongen die aangereden werd na ongeluk op A7 is overleden

De 18-jarige jongen uit Blauwestad die afgelopen donderdag werd aangereden na een ongeluk op de A7 bij Winschoten, is overleden.

Het slachtoffer belandde even voor middernacht door nog onbekende oorzaak met de auto in de vangrail. Hij is toen uitgestapt en probeerde de andere rijbaan over te steken. Een 58-jarige automobiliste uit Vlagtwedde kon hem niet meer ontwijken.

De jongen werd in kritieke toestand overgebracht naar het UMCG, waar hij uiteindelijk is overleden.

