Lopend Vuur: Andere mensen kunnen niet autorijden

Ergernissen in het verkeer zijn er te over. Bewoners van de Veenweg tussen Pekela en Westerlee ergeren zich bijvoorbeeld flink aan de hardrijders op de weg.

'Er mag zestig gereden worden, maar auto's rijden hier soms boven de 150 kilometer per uur', zeggen omwonenden.

Ergernissen

Andere ergernissen zijn bijvoorbeeld bumperkleven, te langzaam rijden, inhalen op plekken waar het eigenlijk niet kan of het niet gebruiken van de richtingaanwijzers.

En vaak kijk je daarbij niet naar jezelf, maar naar de andere weggebruikers. Ons Lopend Vuur van vandaag:



Arjen, speel nog één jaar voor de FC

In ons Lopend Vuur van maandag deden we een smeekbede aan hte adres van Arjen Robben. Onze boodschap: speel nog één jaar voor de FC.

Ruim zesduizend mensen brachten hun stem uit. De uitslag is duidelijk: meer dan driekwart van de stemmers vindt dat Robben zijn voetbalcarrière af moet sluiten bij de FC.