Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











COPD-patiënten geholpen via de beeldtelefoon De beeldtelefoon werd eerder ingezet tijdens een proef met digitale thuiszorg (Foto: Archief RTV Noord)

Niet meer naar het ziekenhuis, maar thuis via de beeldtelefoon door de arts geholpen worden. Dat is mogelijk voor 25 longpatiënten van de Treant-ziekenhuizen in Stadskanaal, Hoogeveen en Emmen.

Het gaat om een proef waarin de COPD-patiënten een tablet in bruikleen krijgen. Op deze tablet kunnen de patiënten hun medische informatie als bloeddruk en gewicht en dergelijke doorgeven. Longverpleegkundige Als de informatie aanleiding voor een gesprek geeft, neemt de longverpleegkundige contact op met de patiënten thuis. De proef voor COPD'ers gaat in februari van start. COPD is een longaandoening waarbij de longen zijn beschadigd en de patiënten kortademig zijn en minder energie hebben. Lees ook: - Welzijnscentrum opent deuren na succesvolle proef met digitale thuiszorg

- Thuiszorg gaat met een tablet de eenzaamheid te lijf