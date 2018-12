Rituals verlengt miljoenencontract met Wedeka

Het bekende cosmeticabedrijf Rituals en het sociale werkvoorzieningsschap Wedeka in Stadskanaal hebben dinsdag in Amsterdam een order getekend voor vijf jaar. Deze order levert Wedeka jaarlijks driekwart miljoen euro op.

'Deze order is ontzettend belangrijk voor ons', vertelt directeur Grietje Kalfsbeek van Wedeka. 'Het is prettig om een meerjarig contract te hebben. We weten nu dat we voor vijf jaar een bepaalde hoeveelheid werk hebben en dat is echt super.'

Verpakking

Wedeka verpakt producten van Rituals. 'Het bedrijf is zo'n zes jaar geleden bij ons gekomen', legt Kalfsbeek uit. 'Dat gebeurde dankzij een andere grote klant van ons: Beiersdorf, bekend van bijvoorbeeld Nivea-producten. Rituals zocht bewust een sociale werkvoorziening en ze zijn heel tevreden over onze kwaliteit en dienstverlening.'

Droomklant

Voor Wedeka is Rituals echt een droomklant. 'Medewerkers vinden het leuk om hun producten in te pakken. Het andere werk is ook leuk, maar dit is toch een bijzonder product. Het heeft een naam en dat straalt ook op ons af', denkt Kalfsbeek.

De orderportefeuille van Wedeka is trouwens helemaal goed gevuld. 'Soms zelfs te vol', zegt Kalfsbeek. 'Dat betekent dat we andere SW-bedrijven van werk kunnen voorzien.'

