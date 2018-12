Werk zit mee: N366 Alteveer-Stadskanaal gaat morgen al open

De verbreding van de N366 tussen Alteveer en Stadskanaal gaat sneller dan verwacht. De weg kan daardoor al vanaf woensdagochtend 6.00 uur weer in gebruik worden genomen. Dat was eerst pas komende maandag.

Sinds 12 november is de N366 dicht voor al het verkeer. In die periode is het hele traject tussen Alteveer en Stadskanaal verbreed van 7,5 naar 8,6 meter. Daarmee hoopt de provincie de kans te verkleinen dat auto's van de weg raken.

Impact op omgeving

Provinciebestuurder Fleur Gräper is blij dat de weg eerder open kan: 'De afsluiting van de weg had een grote impact op de omgeving. Daarom hebben we samen met de aannemer ons uiterste best gedaan om het werk zo snel mogelijk af te krijgen.'

Het werk aan de N366 is nog niet helemaal klaar: uiteindelijk komt de provinciale weg weer tussen twee bomenrijen te liggen. Die worden waarschijnlijk in februari volgend jaar geplant.

