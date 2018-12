Deel dit artikel:













Groningse maakt lamp van aardappelzetmeel (Foto: Steven Radersma / RTV Noord)

Dat aardappelzetmeel een veelzijdig product is weten we. Het wordt bijvoorbeeld verwerkt in voedingsmiddelen en papier. Maar dat je er ook een sfeervolle lamp van kan maken, zullen weinigen hebben bedacht. Toch is dat precies waarmee Evelien Kamphuis uit Wedde mee bezig is. Ze verwerkt piepers in een armatuur van een lamp.

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever

3D-printer 'Het idee kwam in één keer in me op om er een lamp van te maken', vertelt ze. 'Toen ben ik eerst gaan knutselen met pakjes aardappelzetmeel om te zien hoe dat er uit ziet als je er iets vasts van maakt.' 'Later ben ik op zoek gegaan naar materiaal om er ook mee te kunnen printen en heb ik een 3D-printer aangeschaft. Nu ben ik er mee aan het printen'. Juiste samenstelling Vóór haar op tafel liggen enkele modellen die uit de printer zijn gekomen. 'Het is nog even zoeken naar de juiste samenstelling van het materiaal', zegt Kamphuis. 'Hier uit deze lamp is bijvoorbeeld een stukje afgebroken toen hij uit de printer kwam. En het oppervlakte van deze lamp vind ik nog wat te ruw.' 'Vriendelijke uitstraling' Kamphuis denkt dat de lamp in de belangstelling zal staan omdat hij biologisch afbreekbaar is. En ook door de textuur en de zachtheid van het materiaal. 'Het heeft een vriendelijke uitstraling'. Enquête Voordat Kamphuis de definitieve vorm van de lamp gaat bepalen wil ze eerst van het publiek weten wat ze van een 'aardappellamp' verwachten. Ze heeft daarom een enquêteonline gezet, die te vinden is op aardappellamp.nl.