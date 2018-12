Minister zet deur open voor verhuizing overslagstation Roodeschool

Er is toch een kans dat het overslagstation voor het giftige aardgascondensaat verdwijnt uit Roodeschool.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken antwoordt op vragen van de Groninger Tweede Kamerleden Henk Nijboer en William Moorlag dat het overslagstation in de dorpskern van Roodeschool ongewenst is.

Vergunning vernieuwen

Wiebes wil eigenaar Noord Gas Transport van het overslagstation vragen de vergunning te vernieuwen. Dat biedt perspectief op verplaatsing van het station naar de Eemshaven. Voor die verhuizing zou geld kunnen worden gebruikt voor het het Nationaal Programma Groningen (NPG).

Volgens burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond is dit de eerste keer dat Economische Zaken zich hardop uitspreekt voor een verplaatsing van het station. Daarmee zou de minister grote druk leggen op eigenaar Noord Gas Transport.

Te duur

In mei wees onderzoek van de gemeente Eemsmond, de provincie Groningen en Noord Gas Transport nog uit dat een verhuizing naar de Eemshaven te duur is.

Het station zit pal naast een woonwijk. Omwonenden maken zich al jaren zorgen om hun gezondheid en veiligheid.

Aardgascondensaat komt vrij bij de winning van aardgas. De stof is schadelijk voor de gezondheid. In aardgascondensaat zit onder andere de kankerverwekkende stof benzeen.

Lekkages Farmsum

Bij de opslaglocatie van de NAM in Farmsum waren het afgelopen jaar meerdere incidenten met aardgascondensaat. Zo lekte 30.000 liter via het riool in het Afwateringskanaal, waardoor omwonenden last kregen van prikkende ogen en duizeligheid.

Drie jaar geleden leek er wel een akkoord te komen over de verhuizing van de locatie in Roodeschool tussen de gemeente, provincie en NGT. De eigenaar blies dat echter op het laatste moment af, vanwege de hoge kosten.

