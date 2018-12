Anderhalf jaar cel geëist tegen Groninger ex-militair wegens drugshandel

Voor de handel in harddrugs in Groningen eiste het Openbaar Ministerie dinsdag anderhalf jaar cel tegen een 25-jarige Stadjer. De man verkocht volgens het OM tussen 2014 en september 2015 cocaïne en speed. Ook werd hij betrapt met hennep in de auto.

De Groninger ontkende in de rechtbank in Assen stellig dat hij iets met drugs te maken had. 'Ik werkte bij Defensie en was veel aan het werk', verklaarde hij.

Drugsbende Meppel

Volgens de officier van justitie was de Groninger ex-militair een drugscontact van de 35-jarige Saied H. uit Meppel. H. werd vorig jaar augustus in Assen veroordeeld tot acht jaar cel voor onder meer het importeren van 88 kilo cocaïne uit de Dominicaanse Republiek en de handel in drugs in Nederland, Duitsland en Zweden.

Hij was volgens de rechtbank de leider van een criminele organisatie die zich tussen 2013 en september 2015 bezighield met drugshandel. Ook had de Meppeler zware wapens in bezit. Zeven handlangers werden veroordeeld tot straffen tot drie jaar cel.

Sokken en onderbroeken

De 25-jarige Groninger ex-militair werd in april 2016 door een arrestatieteam uit zijn huis in de wijk Beijum gehad. Politie en justitie hadden - naast drugshandel - aanwijzingen dat hij een wapen aan Saied H. had geleverd. Daarvoor is uiteindelijk niet genoeg bewijs gevonden.

Volgens de Stadjer had H. een textielbedrijfje en handelde hij in sokken en onderbroeken. Die had hij ook zelf gezien toen hij een keer bij hem was geweest, vertelde hij in de rechtbank. Van de grootschalige drugshandel zei de Groninger nooit iets te hebben gemerkt.

Boekhouding

De officier zegt dat er genoeg bewijs is dat de Groninger drugs kocht bij de bende in Meppel en die zelf in Groningen dealde. Een van de handlangers van Saied H. is na zijn arrestatie in september 2015 gaan meewerken met politie en justitie.

Hij heeft veertig uitgebreide verklaringen afgelegd, onder meer over de rol van de Stadjer. Ook hield hij, als boekhouder van de bende, een kasboek bij, waarin stond wie voor welke bedragen drugs kocht bij Saied H.

Daaruit leidt het OM af dat de ex-militair in totaal voor ruim 62.000 euro aan coke en speed heeft gekocht bij de Meppeler. Ook wordt hij genoemd in verschillende afgeluisterde gesprekken in auto's van Saied H.

'Er zijn wel meer mensen die zo heten', reageerde de Groninger. Hij erkende wel dat hij een vriend van de bendeleider was, maar zei dat die kennelijk nog met een naamgenoot van hem contact had.



Trauma

De man is na zijn arrestatie ontslagen bij Defensie. Hij is nog steeds bezig zijn ontslag aan te vechten en heeft volgens zijn advocaat een trauma overgehouden aan de inval van het arrestatieteam in zijn huis.

Deze maand staan nog zeven andere vermeende drugscontacten van Saied H. terecht, onder wie ook een man uit Winschoten.

Op 22 januari doet de rechtbank uitspraak.