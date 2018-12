Deel dit artikel:













Inbrekersduo moet drie jaar de cel in voor tientallen inbraken in woonzorgcentra (Foto: René Gademann/Flickr (Creative Commons))

Twee inbrekers uit Lelystad moeten elk drie jaar de gevangenis in voor het plegen van tientallen inbraken in woonzorgcentra in onder meer Tolbert en Hoogezand.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de mannen van 40 en 20 jaar meer dan honderd inbraken hebben gepleegd, maar de meeste inbraken kunnen niet worden bewezen. Tegen de lamp gelopen De twee liepen tegen de lamp bij inbraak in een seniorencomplex in Alkmaar. Ze waren het meest actief in het noorden van het land. De buit bestond veelal uit sieraden en geld. De inbrekers die onder toezicht van de reclassering worden gesteld, moeten gedupeerden in totaal 3800 euro schadevergoeding betalen.