Duurzaamheid: pak die geweldige marketingkans

Klimaat en duurzaamheid zijn hot. Wanneer je die onderwerpen op de juiste manier in je marketingstrategie gebruikt, kun je als bedrijf daar voordeel uit halen, zegt marketingdeskundige en NoordZaken-expert Karel Jan Alsem.

Maar leg het er niet te dik bovenop, adviseert hij ook.

Door Karel Jan Alsem

De stroom zorgwekkende berichten over CO2-reductie en opwarming van de aarde lijkt wel eindeloos. Maar kun je als ondernemer iets met het onderwerp verduurzaming doen in je bedrijf en voor je klanten? Kun je het gebruiken in je marketing?

Duurzaam Unilever

Een groot bedrijf als Unilever is al langer met duurzaamheid bezig, ver voordat andere bedrijven ermee begonnen. Absoluut een verdienste van topman Paul Polman, die net bekend heeft gemaakt op te stappen. Unilever heeft duidelijke doelen over vermindering van haar 'ecologische voetafdruk'.

Ook streeft Unilever naar een eerlijke en verantwoorde inkoop van producten in armere landen. Duurzaamheid in meerdere opzichten dus. Je zou verwachten dat Unilever ook duidelijk vertelt dat bekende merken van de onderneming zoals Lipton, Axe, Bertolli, Calvé en Persil een groen randje hebben.

Kritiek ligt op de loer

Maar toch doet de multinational dat niet. Waarom niet? Waarschijnlijk is het bedrijf er voorzichtig mee omdat kritiek op de loer ligt. Bij duurzaamheid verwachten mensen dat het hele 'feel good'-plaatje klopt, ook op sociaal en financieel gebied.

Wanneer je heel hard roept hoe groen je bent, zien mensen het als marketing waar vooral het bedrijf zelf beter van wil worden. Dat maakt het lastig omdat je ermee een zekere verdenking op je laadt. Bedrijven laten daarom liever hun klanten er zelf achterkomen.

Benadrukken

Een andere reden om verduurzaming niet te veel te benadrukken is dat tegenwoordig sowieso van je verwacht wordt dat je duurzaam bent. Bovendien probeert langzamerhand iedereen er wel iets mee te doen. Echt onderscheidend zul je dus ook niet zijn.

Ombuigen

Als je echt wilt profiteren van een groen profiel, zul je je business zélf moeten ombuigen. Zodat de klant het ook echt merkt en ziet. Goed voorbeeld is Tony's Chocolonely, dat zo 'eerlijk' mogelijke chocolade wil verkopen. Jij als ondernemer bent vast ook bezig met letten op energie, de juiste leveranciers, enzovoort. Dat is heel prima. Maar er kan meer.

Geen quinoa uit Peru

Juist voor ondernemers die lokaal of regionaal opereren ligt er een kans. Door het netwerk in de regio te benutten kun je je profiel verduurzamen. Zo draagt een kortere (voedsel)keten bij aan verduurzaming van de productie. Het is beter om in de regio zoveel mogelijk zelf te produceren voor lokale klanten in plaats van quinoa uit Peru te laten aanrukken. Dat laatste is qua vervoer per definitie niet duurzaam. Als we dus in onze eigen regio meer samenwerken in de (voedsel)keten, zijn we duurzamer bezig.

De regio

Samenwerken in de regio is goed voor de verduurzaming. Je zou je ook kunnen aansluiten bij netwerken die deze gedachte propageren. Denk aan het onlangs gestarte initiatief Groeningen(.nu). Dat is een coöperatie waarin ondernemers samenwerken aan natuurbeheer, natuurbeleving en verduurzaming. Dat kun je goed gebruiken in je marketing. Maar wees er wel een beetje voorzichtig mee, doe het met mate.

Hoe neem je duurzaamheid op in je marketing? Mijn tips:

- Werk aan aantoonbare duurzaamheid. Dat is wat klanten waarderen

- Zorg dat je ook laat zien dat je op sociaal en financieel gebied duurzaam bent

- Zet op je website welke duurzaamheidsmaatregelen je neemt, maar loop er niet mee te koop

- Wil je er meer mee doen, focus dan op de eigen regio

- Pak verduurzaming samen met anderen op of doe mee aan netwerkinitiatieven zoals Groeningen.nu

Dr. Karel Jan Alsem is Lector Marketing aan de Hanzehogeschool Groningen en directeur van Hanze onderzoeksinstituut Marklinq. Hij is ook docent Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen en consultant in branding en zorgmarketing.